"Campionato più difficile della storia", Alvino ironizza su Sarri: "E' il momento di andare in vacanza..." (Di sabato 25 luglio 2020) Stanno facendo discutere sui social le ultime dichiarazioni di Maurizio Sarri riguardo l'andamento della Juve in Campionato ("Questo è il Campionato più difficile nella storia del calcio italiano"), e sono tante le ironie ... Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Juventus Sarri: Campionato più difficile della storia - #Juventus #Sarri: #Campionato - AleJustOne : Questo #campionato è Stre Pi To So Non vuole finire in anticipo. Ah vabbe'. #UdineseJuventus - OfficialRei7 : @90ordnasselA Naturale ha un cervello da trequartista, anche se il suo ruolo è da mezz’ala sx... fatevi 2 domande p… - Sport_Mediaset : #Sarri, bene in #campionato , ma...per la #ChampionsLeague ci vuole altro? ?? #SportMediaset - DanieleEmilian4 : RT @MLBItalia: Ci sarà una stagione 2020, finalmente! ? Ma che campionato sarà e quali sono le problematiche ancora da risolvere? Ne parli… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato più Sarri “Meritiamo un buon voto, è il campionato più duro della storia” TuttOggi Juve, Sarri: «Siamo motivati. Questo il campionato più difficile della storia»

Il traguardo è sempre ad un passo, come a Udine, ma la Juventus dovrà fare di più rispetto alla sfida contro l’Udinese se vorrà conquistare il nono ...

Sarri: "Scudetto? Esserci vicini conta zero"

Roma, 25 lug. (askanews) - "Domani una possibilit, dobbiamo giocare con combattivit per arrivare all'obiettivo perch come ho sempre detto andarci vicino conta zero". Vigilia di scudetto in casa Juve c ...

Il traguardo è sempre ad un passo, come a Udine, ma la Juventus dovrà fare di più rispetto alla sfida contro l’Udinese se vorrà conquistare il nono ...Roma, 25 lug. (askanews) - "Domani una possibilit, dobbiamo giocare con combattivit per arrivare all'obiettivo perch come ho sempre detto andarci vicino conta zero". Vigilia di scudetto in casa Juve c ...