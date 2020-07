Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica (Di sabato 25 luglio 2020) Calendario Serie A 2019/2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: il massimo campionato italiano, dopo la lunga sospensione per l’emergenza Coronavirus, ha riaperto ufficialmente i battenti sabato 20 giugno 2020, dopo l’accordo fra la Lega e il Governo e la definizione di un protocollo cui società e atleti dovranno rigorosamente attenersi. Nel 2019/20, dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano ha salutato il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era ... Leggi su calcionews24

LucianaTognoli : RT @forumJuventus: CT: 'Douglas Costa, salterà il Lione assieme alle ultime tre partite di Serie A rimaste in calendario. Se la Juve passa… - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 36^ giornata: Tre partite in programma nel sabato di Serie… - SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 36^ giornata - OdeonZ__ : Conte: 'Caldo e calendario compresso, un'esperienza da non ripetere' - IvanRuggy : In molti stanno sottovalutando gli eventuali preliminari di EL. Come calendario ok, ma dimenticate che NON saremo t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 36^ giornata Sky Sport Pallamano, ecco il calendario. La Raimond debutta a Sassari contro il Trieste

Ufficializzati i calendari della stagione regolare della Serie A1 maschile Beretta 2020/2021. Dopo la chiusura anticipata della stagione precedente, la pallamano italiana è pronta a tornare in campo e ...

Roma, il calendario in serie A potrebbe cambiare: lo scenario

La Roma si prepara a vivere le battute finali della sua stagione. Ma gli impegni per Dzeko e compagni ad agosto saranno davvero di quelli importanti. @getty images Come rivela Il Corriere dello Sport, ...

Ufficializzati i calendari della stagione regolare della Serie A1 maschile Beretta 2020/2021. Dopo la chiusura anticipata della stagione precedente, la pallamano italiana è pronta a tornare in campo e ...La Roma si prepara a vivere le battute finali della sua stagione. Ma gli impegni per Dzeko e compagni ad agosto saranno davvero di quelli importanti. @getty images Come rivela Il Corriere dello Sport, ...