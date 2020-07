Bombe d’acqua e città allagate, il ministro Costa: «È il clima che cambia: assurdo avere i fondi e non spenderli» (Di sabato 25 luglio 2020) Dieci giorni fa il nubifragio che ha messo in ginocchio Palermo, ieri 24 luglio l’esondazione del Seveso dopo che una bomba d’acqua si è abbattuta su Milano: da Nord a Sud, l’Italia si scopre sempre più fragile agli eventi climatici inattesi, che causano sofferenza, terrore e danni economi. «La gente non ne può più e lo capisca. L’urgenza di mettere in sicurezza il territorio è diventata una necessità», dice a Repubblica il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Per il generale dei carabinieri, al governo da 784 giorni, sono i mutamenti climatici a costituire il principale nemico di queste catastrofi, ma «non è questione di soldi – aggiunge il ministro -, quelli ci sono. Ma restano in cassa: una ... Leggi su open.online

