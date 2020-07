Benevento, con il Chievo la prima di Amabile: ha già visto la Strega in azione (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lunedì prossimo il Benevento disputerà l’ultima gara stagionale tra le mura amiche del “Ciro Vigorito“. Sarà una sorta di commiato quello che i giallorossi tributeranno alla città, anche se la sfida con il Chievo Verona si giocherà ancora una volta a porte chiuse. La formazione di Pippo Inzaghi, dopo il successo di Frosinone, andrà a caccia di ulteriori record. A dirigere l’incontro con i clivensi ci sarà Daniel Amabile di Vicenza, alla prima designazione in carriera con la Strega. In realtà il fischietto veneto ha già visto all’opera Maggio e compagni in questa straordinaria stagione per i ... Leggi su anteprima24

