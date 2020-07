Soluzioni Cruciverba del 24/07/20. Tutte le definizioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Se vi state chiedendo quali siano le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 24/07/20: Arnesi per sgrossare il legno 4 lettere: Asce Cittadina presso arona 5 lettere: Meina Comprende il sistema solare 10 lettere: Via lattea Ferrand citta nel centro della francia 8 lettere: Clermont I siti protetti dall unesco 22 lettere: Patrimoni dell’umanità Il castello di ferrara 7 lettere: Estense Il filosofo che lego il suo nome alle coordinate 8 lettere: Cartesio Il fondo della stiva 7 ... Leggi su pianetadonne.blog

