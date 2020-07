Solo propaganda e zero fatti: in Lombardia la Lega ha fallito. Parla il capogruppo M5S in Regione, Massimo De Rosa: “Il presidente è latitante, venga a riferire in Aula” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Hanno rifiutato qualsiasi confronto scappando dalle sedi istituzionali e chiudendosi in difesa delle proprie poltrone”. Il capogruppo M5S in Lombardia, Massimo De Rosa, ha le idee chiare di cosa non abbia funzionato nella gestione della pandemia da parte della giunta Fontana che ora è finita nel mirino delle procure. Quasi ogni giorno la finanza bussa al Pirellone per una lunga serie di inchieste. Cosa sta succedendo in Lombardia? “Succede che l’emergenza è stata gestita Solo dalla Giunta senza ascoltare le opposizioni, questo ha contribuito a creare i problemi che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Problemi alla luce dei quali ci chiediamo che fine abbiano fatto gli organi di controllo regionali? Per un amministrazione pubblica è sempre un ... Leggi su lanotiziagiornale

VittorioSgarbi : Mettere a confronto scienza, filosofia e politica. Questo l’obiettivo del convegno. Perché l’informazione sul tema… - F_DUva : Con i #Benetton fuori da #Autostrade il @Mov5Stelle conferma di avere un ruolo fondamentale nella vita politica del… - h_steni : RT @giuslit: - che cura stai facendo per la tua malattia? - una grande cura, ben 2364 miliardi. - si, ma io ti avevo chiesto solo la cura (… - damiano755 : @bois_m @IEccellenza @Lorenzo32843904 @MarcoRizzoPC @pierbaratt I cialtroni sono ovunque, solo che noi ne abbiamo u… - Santo86539222 : @LegaSalvini Siete da TSO. VI È RIMASTA SOLO LA SOLITA PROPAGANDA -

Ultime Notizie dalla rete : Solo propaganda Solo propaganda e zero fatti: in Lombardia la Lega ha fallito. Parla il capogruppo M5S in Regione, Massimo De Rosa: "Il presidente è latitante, venga a riferire in Aula" LA NOTIZIA "Commissione affidi, tempo e soldi persi"

"Ci saremmo aspettati le scuse nei confronti degli uffici, degli assistenti sociali e delle famiglie che, per quasi un anno, hanno vissuto sotto la lente di ingrandimento per una pura operazione di pr ...

CAOS UE/ Recovery, quei soldi in ritardo mentre un terzo delle nostre imprese chiude

A Bruxelles tutti dicono di avere vinto, ma il tutti contro tutti sancisce la crisi della “maggioranza Orsola” di von der Leyen. In Italia chiuderà una impresa su tre La maratona europea sull’accordo ...

"Ci saremmo aspettati le scuse nei confronti degli uffici, degli assistenti sociali e delle famiglie che, per quasi un anno, hanno vissuto sotto la lente di ingrandimento per una pura operazione di pr ...A Bruxelles tutti dicono di avere vinto, ma il tutti contro tutti sancisce la crisi della “maggioranza Orsola” di von der Leyen. In Italia chiuderà una impresa su tre La maratona europea sull’accordo ...