Scudetto Juventus, Bucchioni:” Favorito dal Napoli, senza Ronaldo non avrebbe vinto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Scudetto Juventus – La sconfitta di ieri contro l’Udinese ha soltanto rimandato la festa Scudetto che, probabilmente, potrebbe arrivare già nel match di domani contro la Sampdoria. Ai microfoni di Radio Marte, però, Enzo Bucchioni analizza la stagione e conferma che senza Ronaldo, la squadra di Sarri non avrebbe vinto affatto il titolo. Juventus: Scudetto grazie a Ronaldo La Juventus non sta gestendo al meglio questo finale di stagione, ha nove punti in meno dell’anno scorso e trentasei gol subiti in più. Perché vince lo Scudetto, allora? Per la situazione che conosciamo bene. Perché il Napoli ha avuto ... Leggi su juvedipendenza

capuanogio : La #Juventus non festeggia lo scudetto a Udine. Incassa la 5° sconfitta della stagione (tutte in trasferta). Incas… - SkySport : Juventus, Paratici: 'Tutti raggiungono gli obiettivi, ma lo scudetto lo vinciamo solo noi' - MassimoCaputi : La Juventus non sa gestire il vantaggio e subisce la clamorosa rimonta dell'Udinese nel 2° tempo. La festa scudetto… - il_farmacista : RT @RadioMDN: La Juventus ribaltata ancora, è l’Udinese a fare festa. Ieri la profonda delusione per la sconfitta inaspettata dei bianconer… - Gigliogiovanni5 : RT @RadioMDN: La Juventus ribaltata ancora, è l’Udinese a fare festa. Ieri la profonda delusione per la sconfitta inaspettata dei bianconer… -