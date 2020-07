SBK: Laverty clonato in 3D per i test di aerodinamica (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel periodo di stop delle corse per la pandemia di Coronavirus, i lavori nel team BMW Motorrad Motorsport sono andati avanti e nella galleria del vento di BMW gli ingegneri hanno perfezionato l'... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SBK: Laverty clonato in 3D per i test di aerodinamica

Proprio così: per simulare le condizioni di flusso aerodinamico nel modo più realistico possibile, non è sufficiente posizionare la moto da sola nella galleria del vento. In pista, c'è anche ...

Superbike, Eugene Laverty diventa un modello 3D per gli esperimenti BMW

La BMW ha clonato Eugene Laverty con la tecnologia 3D per svolgere test aerodinamici in galleria del vento sulla Superbike S1000RR anche in assenza del pilota. Lo sviluppo è condotto nei laboratori di ...

