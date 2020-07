Riscatto laurea e contributi: deducibilità o detraibilità? (Di venerdì 24 luglio 2020) Pace fiscale e Riscatto laurea, sia agevolato che ordinario, sono due modalità che permettono di valorizzare ai fini previdenziale periodi che, altrimenti sarebbero privi di contribuzione. In entrambi i casi sono previste agevolazioni fiscali per chi sostiene i costi del pagamento dei contributi sia per se stesso che per un familiare a carico. Vediamo come funziona. Pace contributiva e agevolazioni fiscali La pace contributiva permette il Riscatto dei periodi scoperti da contribuzione, e collocati successivamente al 31 dicembre 1995. L’agevolazione fiscale in questo caso comporta una detrazione al 50% della somma pagata per il Riscatto anche se il beneficiario dei contributi è un familiare fiscalmente a carico. Si ricorda che la pace ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Riscatto laurea e contributi: deducibilità o detraibilità? - InfoFiscale : Riscatto laurea e contributi, dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni sulle agevolazioni fiscali - fisco24_info : Laurea, riscatto condizionato - orlandoanto87 : Pace contributiva e riscatto laurea: deduzioni e detrazioni per chi ha a carico i laureati (senza redditi) - fisco24_info : Riscatto di laurea agevolato: detrazione del 19 per cento per i contributi versati per inoccupati fiscalmente a car… -

Ultime Notizie dalla rete : Riscatto laurea Riscatto laurea e contributi, dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni sulle agevolazioni fiscali Informazione Fiscale Riscatto dei contributi: quando spetta la detrazione

I chiarimenti delle Entrate per beneficiare dello sconto sugli oneri per recuperare i periodi senza versamenti o per il riscatto della laurea. La detrazione del 50% sulla pace contributiva al 50%, cio ...

Riscatto di laurea agevolato: detrazione del 19 per cento per i contributi versati per inoccupati fiscalmente a carico

Con riferimento al "riscatto di laurea agevolato" di cui al D. Lgs. n. 184 del 1997, si rileva che il comma 6 dell'articolo 3 dello stesso decreto legge n. 4 del 2009, ha introdotto un diverso ...

I chiarimenti delle Entrate per beneficiare dello sconto sugli oneri per recuperare i periodi senza versamenti o per il riscatto della laurea. La detrazione del 50% sulla pace contributiva al 50%, cio ...Con riferimento al "riscatto di laurea agevolato" di cui al D. Lgs. n. 184 del 1997, si rileva che il comma 6 dell'articolo 3 dello stesso decreto legge n. 4 del 2009, ha introdotto un diverso ...