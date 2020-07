RIDE 4 torna a sfrecciare in un nuovo gameplay trailer (Di venerdì 24 luglio 2020) Milestone ha oggi svelato un nuovo trailer di RIDE 4, l'ultimo capitolo del franchise dedicato agli amanti delle due ruote che sarà disponibile l'8 ottobre. Il nuovo trailer permette ai fan di dare un'occhiata al livello di fedeltà visiva all'avanguardia che il gioco ha raggiunto sia nella modellazione della moto che delle piste.Il nuovo trailer, creato utilizzando esclusivamente il motore di gioco, mostra alcuni incredibili dettagli delle moto che sono state perfettamente riprodotte come nelle loro controparti nella vita reale. Anche l'abitacolo è una riproduzione perfetta, sia in termini di design che di elementi dinamici. I dati sul cruscotto cambiano in tempo reale, velocità, temperatura, controllo della trazione...anche il serbatoio ... Leggi su eurogamer

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un nuovo trailer mostra le Modalità Online

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, si mostra in un nuovo trailer incentrato sulle Modalità Online, illustrate un po' in questo video con la possibilità di portare il proprio giocatore personalizz ...

