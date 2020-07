Regione Lazio: Civita di Bagnoregio, firmato protocollo per gestione (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “Un altro importante passo in avanti della candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Unesco di Civita di Bagnoregio”. È stato firmato il protocollo d’intesa tra Ministero per i beni, le attivita’ culturali e per il turismo, Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Bagnoregio e Casa Civita s.r.l. per la redazione, l’attuazione, l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano di gestione del sito ‘Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio’ nell’ambito della candidatura per l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco”. Cosi’ in un comunicato la Regione ... Leggi su romadailynews

