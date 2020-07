Preoccupano i focolai estivi. Rt sopra l'1 in 6 regioni (Di venerdì 24 luglio 2020) In Italia i focolai estivi di Covid-19 sempre più diffusi Preoccupano le autorità e l’Istituto superiore di sanità (Iss) certifica nel suo monitoraggio settimanale che “persiste una trasmissione diffusa del virus” e che in 6 regioni l’Rt - l’indice di trasmissione - è superiore alla soglia di allarme di 1, mentre la media nazionale è di 0,95. Le regioni sono Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Sotto osservazione in particolare i contagi di ritorno: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per la quarantena all’arrivo di chi negli ultimi 14 giorni è stato in Romania e Bulgaria.Per la prima volta due Paesi dell’Unione europea vengono esclusi dal regime di libera ... Leggi su huffingtonpost

In Italia i focolai estivi di Covid-19 sempre più diffusi preoccupano le autorità e l’Istituto superiore di sanità (Iss) certifica nel suo monitoraggio settimanale che “persiste una trasmissione ...

Nel monitoraggio, come riporta Ansa, si rileva la “persistenza di una trasmissione diffusa del virus” che, in condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta ...

