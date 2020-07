Pierfrancesco Favino fisico al top al mare alle Baleari (Di venerdì 24 luglio 2020) Per l’attore Pierfrancesco Favino è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni in ambito lavorativo. Favino insieme alla sua famiglia ha scelto la spiaggia e il mare di Formentera, dove il settimanale Gente l’ha fotografato insieme alla compagna Anna Ferzetti e alle figlie Greta e Lea. Favino esce dalle acque delle Baleari, con il suo fisico tonico e possente. Dopo essere ingrassato per poter vestire meglio i panni di Tommaso Buscetta per il film “Il Traditore”, l’attore è rientrato perfettamente nel suo peso forma: in costume sfoggia un fisico davvero niente male. In acqua gioca con le due figlie, si diverte e scherza con loro. Disteso sulla spiaggia non ha occhi che per ... Leggi su people24.myblog

CretellaRoberta : RT @ClaraMutsc: Bel film Hammamet di Gianni Amelio Nastro d'Argento 2020 Pierfrancesco Favino - marchese_il : RT @artefatti: Sicuri che non era Pierfrancesco Favino nei panni di Bruno Peres? - digitalsat_it : #Hammamet, in prima tv su @SkyCinemaIT #PierfrancescoFavino è #Craxi - CarlosOmobono : #hammamet film su Bettino Craxi, con recitazioni a zig zag: brillante quella di Pierfrancesco Favino e insipido, co… - PastoreLella : Me lo ero perso e sì, è da vedere -

Ultime Notizie dalla rete : Pierfrancesco Favino Pierfrancesco Favino miglior attore ai Nastri d'argento: «Il successo? A 50 anni... Il Mattino Pierfrancesco Favino in vacanza con moglie e figli è tornato in gran forma e sempre innamorato (Foto)

Affascinante, bello e bravissimo, Pierfrancesco Favino è uno degli attori italiani più amati e alle sue fan farà di certo piacere ammirarlo in spiaggia grazie alle foto della rivista Gente. Vacanza a ...

Hammamet, Gianni Canova presenta il film su Craxi con Pierfrancesco Favino

Questo è un film che va visto senza pregiudizi ideologici. Dovete cercare di pensare a quello che vedete. E non vedere sempre e solo ciò che già pensate. Perché c’è un obiettivo di fondo nella decisio ...

Affascinante, bello e bravissimo, Pierfrancesco Favino è uno degli attori italiani più amati e alle sue fan farà di certo piacere ammirarlo in spiaggia grazie alle foto della rivista Gente. Vacanza a ...Questo è un film che va visto senza pregiudizi ideologici. Dovete cercare di pensare a quello che vedete. E non vedere sempre e solo ciò che già pensate. Perché c’è un obiettivo di fondo nella decisio ...