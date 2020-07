Pesaro, migranti in quarantena fuggono dal centro d’accoglienza. “Non potevamo trattenerli” (Di venerdì 24 luglio 2020) Se continua così, senza controlli per gli immigrati, dal coronavirus non ne usciremo mai. Altri sette migranti che avrebbero dovuto osservare la quarantena in una struttura di Cartoceto (Pesaro) sono fuggiti senza lasciare traccia. Quattro di loro non erano stati sottoposti al tampone, mentre gli altri tre fuggitivi erano risultati negativi. Si tratta di migranti tunisini. Maria Cristina Cecchini, responsabile della struttura di accoglienza, ha detto al Resto del Carlino che non poteva fare nulla per trattenerli. E a Cartoceto sono in arrivo altri immigrati “Non siamo riusciti a convincerli a non fuggire – ha sostenuto l’ex consigliere regionale di Rifondazione comunista – sebbene siano intervenuti la nostra psicologa e gli altri operatori. Del resto non possiamo bloccarli. Del ... Leggi su secoloditalia

