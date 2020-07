Nubifragio a Milano, esondato il Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - Milano, 24 LUG - Un violento Nubifragio si è abbattuto dall'alba su Milano. Proprio a causa delle violente piogge, che hanno causato diversi allagamenti in città e nei Comuni della cintura ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : ULTIM'ORA / NUBIFRAGIO A MILANO Esondato il Seveso. Disagi alla circolazione nella zona Nord est - SkyTG24 : Nubifragio a #Milano, gli aggiornamenti in diretta: strade allagate e disagi per i treni - giornalettismo : Le immagini delle strade allagate e il traffico in tilt dopo il nubifragio su #Milano e le altre provincie lombarde… - ilNotiziarioInd : Nubifragio a Milano, treni bloccati e ritardi tra Bovisa e Cadorna: danni in stazione a Domodossola -… - andreatorti90 : RT @SkyTG24: Nubifragio a #Milano, gli aggiornamenti in diretta: strade allagate e disagi per i treni -

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio Milano Nubifragio su Milano e Varese, grandine come noci: danni e allagamenti Il Notiziario Cronaca meteo DIRETTA: break di VIOLENTI TEMPORALI, NUBIFRAGI, GRANDINE, allagamenti e VENTO - FOTO, VIDEO e previsioni

Notevoli gli accumuli pluviometrici con punte di 90mm ad est di Milano, mentre è esondato il Seveso a nord della città provocando importanti allagamenti. Segnalata grandine di grosse dimensioni a ...

Bomba d'acqua su Milano, allagamenti

Una forte bomba d'acqua si è abbattuta all'alba su Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona nord, a Sesto San Giovanni e ...

Notevoli gli accumuli pluviometrici con punte di 90mm ad est di Milano, mentre è esondato il Seveso a nord della città provocando importanti allagamenti. Segnalata grandine di grosse dimensioni a ...Una forte bomba d'acqua si è abbattuta all'alba su Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona nord, a Sesto San Giovanni e ...