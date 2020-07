Napoli-Sassuolo, designato l’arbitro del match: prima volta con gli azzurri (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà l’arbitro Aureliano di Bologna a dirigere Napoli-Sassuolo, assistito da Bottegoni-Bremes. IV Uomo Pezzuto mentre al VAR Nasca e Longo. Sarà la prima direzione di Aureliano in Serie A col Napoli. Sarà la 14esima sfida in Serie A tra Napoli e Sassuolo. E’ la settima edizione in casa azzurra. Nei 13 precedenti tra le due squadre in Serie A non c’è mai stato uno 0-0. Questi i 6 match al San Paolo: 4 vittorie Napoli e 2 pareggi. Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro il Sassuolo in Serie A: 13 gennaio 2019 – Napoli vs Sassuolo 2-0 Ultimo pareggio del ... Leggi su anteprima24

sscnapoli : ?? #NapoliSassuolo, i precedenti ?? - apetrazzuolo : SERIE A - Napoli-Sassuolo, i 6 precedenti - zazoomblog : Arbitri di A Napoli-Sassuolo ad Aureliano. Massa per Genoa-Inter - #Arbitri #Napoli-Sassuolo #Aureliano. - MrHan730 : RT @sscnapoli: ?? #NapoliSassuolo, i precedenti ?? - MrSerpiko84 : RT @napolista: CorMez: Napoli, priorità Boga. Presto incontro con l’agente e il Sassuolo Il club emiliano chiede 40 milioni per il suo este… -