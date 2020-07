Milan-Atalanta in tv e streaming: dove vederla (Di venerdì 24 luglio 2020) Milan e Atalanta si sfidano nel Derby lombardo della 36ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming La 36ª giornata di Serie A si apre con il Derby lombardo fra il Milan di Stefano Pioli e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I rossoneri sono in lotta per il 5° posto e occupano attualmente la 6ª posizione in classifica con 59 punti, 2 in meno della Roma, i nerazzurri invece nutrono ancora speranze di Scudetto, visto che con una vittoria si porterebbero a -3 dalla Juventus, impegnata contro la Sampdoria in questa giornata. Milan-Atalanta: la partita si giocherà venerdì 24 luglio 2020 alle ore 21.45 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, senza la presenza del ... Leggi su calcionews24

