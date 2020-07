Microsoft, Edge nasconderà le richieste di attivazione delle notifiche dei siti web: “fastidiose e distraenti” (Di venerdì 24 luglio 2020) Avete presente le richieste di attivazione delle notifiche, quei fastidiosi e invasivi popup che appaiono sempre più spesso su qualsiasi sito web chiedendovi di attivare le notifiche relative agli aggiornamenti e alle notizie pubblicate? Ebbene, Microsoft ha raccolto i feedback di sconforto dei propri utenti sull’argomento e ha deciso di nascondere queste richieste attraveso il proprio web browser Edge. In un post sul proprio blog dedicato al nuovo browser Edge basato su Chromium, Microsoft ha infatti definito le richieste di attivazione delle notifiche dei siti web “fastidiose e distraenti”, nonostante possano ... Leggi su ilfattoquotidiano

outersjj : usando microsoft edge - baise_drums : Internet Explorer Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Safari Opera - WindowsBlogIta : Microsoft pubblica la roadmap di aggiornamenti di Microsoft Edge fino al 2021 - Samdvil : @mamaeg0zei microsoft edge e opera gx >>>>>>>> chrome - Consulenza_IT : RT @InfoBlogMarket: Catalogo aggiornamento KB4559004 e Tool rimozione App di Windows 10. -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge

SmartWorld

Il multitasking su PC spesso viene associato alla possibilità di passare rapidamente da un programma all’altro per eseguire più compiti in parallelo. Per rendere il tutto più efficiente molti sistemi ...Microsoft ha annunciato infatti di aver acquisito Affirmed Networks, società specializzata in soluzioni virtualizzate di networking basate sul cloud per operatori di telecomunicazioni. Secondo ...