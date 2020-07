Liverpool-Chelsea, Lampard chiede scusa: “Ho esagerato, berrei volentieri una birra insieme a Klopp” (Di venerdì 24 luglio 2020) Frank Lampard è tornato sui suoi passi ed ha messo di esser stato protagonista di una reazione esagerata nel match contro il Liverpool, valido per la 37esima giornata di Premier League 2019/2020. In quel di Anfield, il tecnico dei blues non aveva assolutamente digerito la scelta dell’arbitro di assegnare un calcio di punizione ai padroni di casa, che aveva poi dato il via alla rete messa a segno da Alexander-Arnold: “La mia reazione è stata provocata dal desiderio di difendere la squadra. Mi scuso per il linguaggio e per come ho gestito la situazione, in particolare se penso che ho due figlie che mi seguono sui social. Non ero assolutamente arrabbiato per i festeggiamenti del Liverpool” ha chiarito Lampard “Dopo una stagione simile è giusto che festeggino in questo modo. Con ... Leggi su sportface

