L’Atalanta pareggia: alla Juventus bastano due punti per lo scudetto (Di venerdì 24 luglio 2020) La Juventus non gioca, ma fa un altro passetto verso lo scudetto. A San Siro, tra Milan e Atalanta, termina per 1-1 con i ragazzi di Gian Piero Gasperini che si portano a -5 dai bianconeri che però devono ancora giocare. A Ronaldo e compagni manca solamente un punto per stare davanti matematicamente all’Atalanta, visto che a 6 punti a due giornate dalla fine sarebbero davanti per gli scontri diretti. Ma ci sono anche Inter e Lazio nel mischione, quindi con una vittoria dei nerazzurri o dei biancocelesti a Sarri serviranno due punti per laurearsi campione d’Italia. Leggi su sportface

