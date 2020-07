Lampedusa, 100 migranti sbarcati nella notte (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa, dove l'hotspot è al collasso ormai da giorni con oltre 750 ospiti a fronte di una capienza di 95 persone. In queste ultime ore la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto sono state impegnate in cinque diverse operazioni che hanno portato sull'isola almeno un centinaio di persone.I barconi o altre piccole imbarcazioni in difficoltà arrivano a poche miglia dalla costa in condizioni disperate e lì i migranti vengono soccorsi e portati a terra dalle autorità italiane. La situazione sull'isola è allo stremo e nuovi trasferimenti verso altre parti d'Italia, come già accaduto nei giorni scorsi, sono attesi nelle prossime ore. Sbarchi a Lampedusa: oltre 550 migranti ... Leggi su blogo

MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: Nelle ultime 24 ore sono sbarcati sull'isola 550 migranti. L'hotspot, che ha una capienza di circa 100 ospiti, ne contiene… - albiuno : RT @LaVeritaWeb: Nelle ultime 24 ore sono sbarcati sull'isola 550 migranti. L'hotspot, che ha una capienza di circa 100 ospiti, ne contiene… - GiovanniGuida11 : RT @LaVeritaWeb: Nelle ultime 24 ore sono sbarcati sull'isola 550 migranti. L'hotspot, che ha una capienza di circa 100 ospiti, ne contiene… - francoliver2 : RT @LaVeritaWeb: Nelle ultime 24 ore sono sbarcati sull'isola 550 migranti. L'hotspot, che ha una capienza di circa 100 ospiti, ne contiene… - Stefano91053632 : RT @flayawa: Ditemi voi se questa può essere una situazione accettabile. Vi ricordo che l’hotspot di Lampedusa può contenere 100 persone,C… -