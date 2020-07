La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma - 'Porgiamo le nostre più sentite scuse alla Roma S.p.a., alla Soccer S.a.s di Brand Management S.r.l. e a Bruno Da Silva Peres per il contenuto del tweet del 20 luglio che, contrariamente alle ... Leggi su corrieredellosport

IL TEMPO - AUSTINI - Come cambiare (in meglio) una stagione in quarantena. Anche se in ritardo, la svolta giallorossa è arrivata grazie a un'idea modellata da Fonseca durante gli infiniti mesi del loc ...L’ironia della Ceres stavolta non colpisce nel segno. L’azienda che produce la celebre birra ha fatto infuriare i tifosi della Roma a causa di un tweet su Bruno Peres. Nel post è ritrattato l’esterno ...