Juventus, festa rimandata. La Lazio blinda il quarto posto (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA - La Juventus spreca il rimo match scudetto, festa dunque rimandata per i bianconeri che perdono 2-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese. La Lazio batte 2-1 il Cagliari in rimonta e blinda il ... Leggi su corrieredellosport

MassimoCaputi : La Juventus non sa gestire il vantaggio e subisce la clamorosa rimonta dell'Udinese nel 2° tempo. La festa scudetto… - rogelio10101010 : RT @MassimoCaputi: La Juventus non sa gestire il vantaggio e subisce la clamorosa rimonta dell'Udinese nel 2° tempo. La festa scudetto è so… - salernonotizie : Juve sconfitta a Udine: rinviata la festa scudetto - vivere_sardegna : L’Udinese batte 2-1 la Juventus nel recupero le impedisce la festa scudetto ed è quasi salva - Pall_Gonfiato : ?? #UdineseJuventus 2-1: i friulani la ribaltano e rinviano la festa scudetto della #Juve ?? -

Rimandata. e in modo clamoroso. La festa scudetto della Juve si tramuta in una notte al veleno per la squadra di Sarri, l’ennesimo capitolo di una stagione controversa, dove il bagliore delle stelle b ...Lo spumante resta in ghiaccio. L’Udinese rovina e rinvia la festa scudetto della Juventus, strappando un’inaspettata vittoria nel posticipo del 35° turno. Non basta il bel gol di De Ligt al 42' del pr ...