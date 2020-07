Incendio di due pullman a San Marco in Lamis: due in carcere Accusa: intimidazioni per concorrenza sleale (Di venerdì 24 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Alle prime luci dell’alba, a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo in collaborazione con quelli della Stazione di San Marco in Lamis, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di 3 persone, ritenute responsabili di concorrenza illecita con minaccia e violenza, nonché di danneggiamento aggravato, in relazione all’Incendio di due autobus di gran turismo di una ditta di San Marco in Lamis. La notte del 2 giugno scorso, alcuni abitanti di San Marco in ... Leggi su noinotizie

Mulazzo (Massa Carrara), 24 luglio 2020 - Una famiglia è stata evacuata e un vigile del fuoco è rimasto ferito in seguito all'incendio divampato in una villetta di legno a Groppoli di Mulazzo (Massa ...

Con le accuse di maltrattamenti contro familiari, atti persecutori e incendio è stato arrestato Giovanni Filippo Corrao, 53 anni, originario di Partinico (PA). L’arresto è scattato al culmine di un’in ...

