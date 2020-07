Genoa-Inter, Nicola alla vigilia: “La vittoria nel derby da carica, ma partita difficile” (Di venerdì 24 luglio 2020) Davide Nicola alla vigilia di Genoa-Inter, match della trentaseiesima giornata di Serie A Giornata di vigilia per il Genoa di Davide Nicola che domani ospiterà l’Inter al ‘Luigi Ferraris’ nella diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A. L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida contro i nerazzurri con queste parole. “Aver vinto il derby ci ha gratificati soprattutto perché sappiamo di aver fatto felice la nostra gente. Questa è stata la cosa principale, aver fatto felice la gente che lotta con noi che è al nostro fianco per raggiungere il nostro obiettivo. Contro l’Inter non ci sono giri di parola da fare. ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - DiMarzio : #Genoa-#Inter e l'#EuropaLeague che verrà Le parole di Antonio #Conte - sportli26181512 : Genoa, Nicola avverte l'Inter: 'È forte, ma noi abbiamo fame di punti': Genoa, Nicola avverte l'Inter: 'È forte, ma… - Pall_Gonfiato : #Genoa: le parole del tecnico #Nicola alla vigilia della sfida con l'#Inter - RaiSport : Antonio #Conte preoccupato: 'Calendario compresso, esperienza da non ripetere' ?? -