Genoa, Criscito: “Mi mancava segnare al derby. Il mister è la nostra forza” (Di venerdì 24 luglio 2020) Neppure il tempo di esultare per la vittoria nel derby che è già tempo di tornare in campo. Non abbassa la guardia il Genoa e tantomeno lo fa il capitano Domenico Criscito che ai microfoni del sito ufficiale del Grifone ha parlato del momento della squadra dopo la vittoria contro la Sampdoria.Criscito: "Mi mancava fare gol nel derby. Il mister è nostra forza"caption id="attachment 911163" align="alignnone" width="547" Criscito (getty images)/caption"Abbiamo dimostrato di essere squadra", ha esordito Criscito sul derby vinto. "Abbiamo sofferto, lottato e attaccato. Mi mancava segnare nel derby, è un’emozione unica. ... Leggi su itasportpress

