Fable per Xbox Series X sarà una sorta di MMO? (Di venerdì 24 luglio 2020) Poche ore fa, in occasione dell'Xbox Games Showcase, è arrivato l'annuncio ufficiale del nuovo Fable attraverso un trailer. Il trailer in questione, però, non ha chiarito quale sarà la natura di questo nuovo capitolo e, così, sui forum di ResetEra, sono subito partite le speculazioni sul tipo di esperienza che offrirà il prossimo Fable.Un presunto insider del forum ha affermato che il gioco sarà una sorta di MMO e questo spiegherebbe perché il titolo non si chiama "Fable 4" ma semplicemente Fable.Leggi altro... Leggi su eurogamer

