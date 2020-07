Effetto Covid su disuguaglianze e marginalizzazione della middle class (Di venerdì 24 luglio 2020) Recentemente Jeffrey Sachs, uno dei più noti economisti americani, ha sostenuto che l’esistenza di forti disuguaglianze in termini di reddito e di ricchezza ha un Effetto positivo sulle morti per Covid-19, non solo perché riduce le complessive condizioni di salute – aumentando la possibilità di decesso – ma anche perché diffonde un più complessivo atteggiamento di sfiducia e rende preda di posizioni populiste che aggravano la situazione pandemica negandone la pervasività.Gli effetti della crisi rischiano pure di influenzare negativamente la disuguaglianza nei prossimi anni: le più recenti epidemie hanno sempre comportato un incremento della disuguaglianza del reddito (misurato dal cosiddetto indice di Gini) per almeno i cinque anni ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Inps Effetto #Covid, crollo delle assunzioni, -83% ad aprile #ANSA - Avvenire_Nei : #Covid. #Oxfam: 85 miliardi di extra-profitti a 17 multinazionali, «serve pandemic tax» - FMCastaldo : In questi giorni ho sentito dichiarazioni surreali. Il #MES non si può usare per aiuti a famiglie e imprese, ma sol… - Nonnepossopi1 : RT @Investireoggi: Lavoro: effetto Covid, crollo assunzioni durante il lockdown - paradisotatiana : Effetto Covid e nuove emergenze: a Roma la povertà mangia le famiglie -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Effetto Covid e nuove emergenze: a Roma la povertà mangia le famiglie Avvenire Dal lago Pigo alle piscine, il rilancio della val Nervia passa dalle terme di Pigna

Pigna. Rinomata fin dai tempi dei romani, quando il borgo era una delle porte di accesso alla Gallia, la stazione termale di Pigna ha attraversato i secoli fino a quando Battistino Manesero, dopo aver ...

Le imprese resistono al lockdown Covid: più aperture che addii nelle Marche

ANCONA - La sorpresa arriva analizzando i dati tra aprile e giugno, quando il lockdown era ancora una amara realtà nelle Marche. Strano ma vero, il saldo tra aperture e chiusure di attività è stato po ...

Pigna. Rinomata fin dai tempi dei romani, quando il borgo era una delle porte di accesso alla Gallia, la stazione termale di Pigna ha attraversato i secoli fino a quando Battistino Manesero, dopo aver ...ANCONA - La sorpresa arriva analizzando i dati tra aprile e giugno, quando il lockdown era ancora una amara realtà nelle Marche. Strano ma vero, il saldo tra aperture e chiusure di attività è stato po ...