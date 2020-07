“Chi non segue la linea è fuori: lo dice Salvini”: la storia dei messaggi ai leghisti per i test (Di venerdì 24 luglio 2020) Il nome del deputato leghista Paolo Grimoldi, già commissario regionale del partito in Lombardia, non è neanche sfiorato dall ’inchiesta della Procura di Pavia sui test sierologici della Diasorin e l’accordo con il San Matteo di Pavia. Ma, scrive oggi il Fatto Quotidiano, è chiaro, leggendo gli atti dell’inchiesta su Diasorin e il San Matteo di Pavia, che “diversi amministratori locali”e in particolare i “sindaci di Robbio e Cisliano ” hanno “riferito di atteggiamenti ostruzionistici nei loro confronti da parte di esponenti politici regionali della Lega Nord” per la decisione di procedere autonomamente sui test sierologici. Per questo oggi un articolo a firma di Vincenzo Iurillo e Antonio Massari chiede conto al ... Leggi su nextquotidiano

luigidimaio : Questo risultato ottenuto dal governo in Europa lo dedichiamo a chi tifa contro l’Italia. A chi soffia sul fuoco de… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi punta sui soldi del 2021 non ha capito che fra ottobre e novembre rischia di esserci una crisi social… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - emmygrams2 : RT @d_iscreetaste_m: Il vittimismo è la via più facile per chi non ha carattere. - clikservernet : “Chi non segue la linea è fuori: lo dice Salvini”: la storia dei messaggi ai leghisti per i test -

Ultime Notizie dalla rete : “Chi non Cybercrime, CryptBB diventa un forum anche per neofiti Difesa e Sicurezza