Calhanoglu non lascia il Milan e spegne le voci: "Troppe fake news" (Di venerdì 24 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha risposto attraverso Instagram alle notizie che lo vorrebbero lontano dal Milan al termine della stagione. Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista turco avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera di fare ritorno in Germania. Immediata la smentita del diretto interessato, che ha bollato come false tali voci: "Oggi Troppe fake news", ha scritto sconcertato sui social. A tal proposito, le dichiarazioni di Calhanoglu trovano conferma perché è in agenda da tempo un incontro... Leggi su 90min

Hakan Calhanoglu ha vissuto tante vite in questi suoi anni al Milan. L’ultima versione di se stesso è sicuramente la migliore: con Pioli, in un ruolo molto più consono alle sue caratteristiche, sta da ...

