Bologna, film a luci rosse sul maxischermo in piazza (Di venerdì 24 luglio 2020) C’è la proiezione di un film a luci rosse in piazza Maggiore a Bologna dopo la rassegna “Sotto le stelle del cinema”, ma non c’entra con l’evento Da Tarkovskij a un film porno è un attimo. È quello che è successo a Bologna in piazza Maggiore sul maxi schermo. “Sotto le stelle del cinema” è la rassegna che tiene compagnia ai cittadini che restano in città e allieta gli appassionati del grande schermo. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto e sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da BolognaToday, alla fine del film di Tarkovskiji, quando ormai era notte fonda, una ... Leggi su bloglive

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 I grandi film di #VeneziaClassici al #CinemaRitrovato di #Bologna (25 > 31 agosto): clicca e sc… - LaStampa : Bologna, denunciato per il film hard sul maxischermo in piazza Maggiore - CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Dire: Lo schermo di #Bologna è uno dei più grandi del mondo: un 24enne italiano ci ha proiettato, abusivamente, un film porno.… - ZinosK67 : alle 2 di notte...in fascia protetta via... Bologna, film hard sul maxi schermo in piazza Maggiore. Arrivano i cara… - zazoomblog : Proietta un film porno sul maxischermo in piazza a Bologna: denunciato 24enne - #Proietta #porno #maxischermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna film Cinema piazza Maggiore 2020 Bologna, programma e come prenotare il Resto del Carlino Film hard a Bologna sul maxi schermo a piazza Maggiore

Durante la rassegna “Sotto le stelle del cinema” a Bologna è stato proiettato un film hard. L’episodio è accaduto a piazza Maggiore, accanto alla basilica di San Petronio. Alle due di notte una donna ...

Bologna, film hard sul maxi schermo in piazza Maggiore. Arrivano i carabinieri

Bologna, 24 luglio 2020 – Un film porno proiettato sul maxi schermo di ‘Sotto le stelle del cinema’ in piazza Maggiore. È successo questa notte, quando attorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri, im ...

Durante la rassegna “Sotto le stelle del cinema” a Bologna è stato proiettato un film hard. L’episodio è accaduto a piazza Maggiore, accanto alla basilica di San Petronio. Alle due di notte una donna ...Bologna, 24 luglio 2020 – Un film porno proiettato sul maxi schermo di ‘Sotto le stelle del cinema’ in piazza Maggiore. È successo questa notte, quando attorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri, im ...