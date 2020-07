Bimba di 3 anni muore in Belgio per Coronavirus: è la vittima più giovane (Di venerdì 24 luglio 2020) “Nessuno è immune”. Così le autorità belghe piangono la morte di una bambina di tre anni affetta da Covid-19. E’ la vittima più giovane di questa pandemia. Dal Covid-19, purtroppo, nessuno è al sicuro. Lo ha imparato oggi il Beglio, dove è stata registrata la vittima più giovane dall’inizio della pandemia. Si tratta di una … L'articolo Bimba di 3 anni muore in Belgio per Coronavirus: è la vittima più giovane proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Coronavirus, bimba di 3 anni muore in Belgio: è la vittima più giovane nel Paese #coronavirus… - Adnkronos : #Covid, in #Belgio morte una bimba di 3 anni e una ragazza di 18 - Agenzia_Ansa : Una bimba di 3 anni muore in #Belgio per il #Coronavirus #ANSA - vendutoschifoso : RT @_DAGOSPIA_: NON UN BEL GIORNO PER IL BELGIO - MORTA UNA BIMBA DI TRE ANNI DI CORONAVIRUS - TrevisoCityWR : Una bimba di 3 anni muore in Belgio per il Coronavirus -