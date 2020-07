Auto in fiamme a Castel Fusano, nessun ferito (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – fiamme alle 14 circa, in via Mario Sansone all’incrocio con via Giulio Bertoni, nella zona di Castel Fusano a Roma, non lontano dalla pineta. L’incendio ha riguardato 9 Autovetture parcheggiate, tutte danneggiate dal fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area, nessuna persona e’ rimasta coinvolta. Sul posto sono presenti i Carabinieri. Leggi su romadailynews

Roma, maxi-rogo a Castel di Guido: fiamme vicono alle case

Un vasto incendio di sterpaglie a Castel di Guido a Roma, alimentato dal vento, ha coinvolto auto e lambisce abitazioni. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono al lavoro da circa due ore. In azion ...

