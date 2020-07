Atalanta, Gomez non molla: “Ho esultato al gol di Fofana. E lo scudetto…” (Di venerdì 24 luglio 2020) L'Atalanta fa visita al Milan in un match davvero delicato per entrambe le formazioni. I rossoneri inseguono il quinto posto per accedere alla fase a gironi dell'Europa League, ma i nerazzurri non vogliono lasciare punti per strada nella difficilissima rincorsa alla Juventus.caption id="attachment 974371" align="alignnone" width="1024" papu-Gomez (getty images)/captionSOGNOProprio la rimonta ai campioni d'Italia in carica occupa i pensieri di Alejandro Gomez. Il Papu non si rassegna e rilancia la sfida alla Vecchia Signora, come racconta ai microfoni di Sky Sport: “Ho urlato più al gol di Fofana alla Juve che a uno mio. Vediamo cosa succede, difficilmente la Juventus lascia per strada punti, noi puntiamo al secondo posto ma cerchiamo di fare il massimo”. Atalanta, ... Leggi su itasportpress

Atalanta_BC : #MilanAtalanta | 0-0 | 7' ?? #PapuGomez in mezzo per #Zapata che non trova lo specchio di testa. ?? Papu Gomez cros… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gomez: 'Ho urlato più al gol di Fofana che a uno mio' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: ATALANTA - Gomez: 'Ho urlato più al gol di Fofana che a uno mio' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: ATALANTA - Gomez: 'Ho urlato più al gol di Fofana che a uno mio' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: ATALANTA - Gomez: 'Ho urlato più al gol di Fofana che a uno mio' -