Allerta Meteo Toscana: allarme anche in Valdelsa e Valdera (Di venerdì 24 luglio 2020) Confermata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l’Allerta Meteo con codice giallo in Toscana per temporali nelle zone settentrionali della Toscana, emessa ieri e valida fino alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio, che viene però estesa anche alla Valdelsa e alla Valdera. Lo rende noto la Regione Toscana.L'articolo Allerta Meteo Toscana: allarme anche in Valdelsa e Valdera Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Meteo Allerta temporali su Emilia Romagna e Lombardia. Precipitazioni sparse anche su Liguria, Veneto e Friuli V.G… - RegLiguria : [24/7-11.45] #AllertaMeteoLIG ?? AGGIORNAMENTO ?? Prolungata l'allerta meteo GIALLA per temporali su tutti i bacin… - comune_vernazza : ??AGGIORNAMENTO?? PROLUNGATA ALLERTA METEO GIALLA ?Per temporali? Fino alle 20 di oggi, 24 luglio 2020. - SienaFree : Aggiornata l'allerta meteo per temporali fino alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio - tusciaweb : Allerta meteo gialla per temporali sull’Appennino di Rieti Rieti - Riceviamo e pubblichiamo - Il centro funzionale… -