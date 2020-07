“Whirlpool è la nostra vita e ci ha tradito”: la storia di una lavoratrice dello stabilimento di Napoli, oggi in piazza contro la chiusura (Di giovedì 23 luglio 2020) Tornano a manifestare gli operai della Whirlpool di Napoli. L’azienda americana chiuderà lo stabilimento il prossimo ottobre, nonostante gli accordi presi con il Governo. oggi i lavoratori hanno protestato davanti la sede del consolato statunitense. Al fianco degli operai di Napoli anche i colleghi degli altri siti italiani. Italia Orofino, una delle lavoratrici di Napoli ha raccontato la sua vicenda personale, che è quella di tanti altri lavoratori, tutti accomunati dallo stesso destino: “Questa azienda, questo lavoro è la nostra storia, la storia dei nostri genitori che lavoravano lì. Io vivo quella fabbrica da quando avevo 2 anni, chiuderla è come toglierci la nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano

