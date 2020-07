Ufficiale, Emery è il nuovo allenatore del Villarreal (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuova avventura per Unai Emery, il tecnico è il nuovo allenatore del Villarreal. La notizia è stata confermata direttamente dal club spagnolo, con un comunicato pubblicato sul sito Ufficiale della società. Dopo le esperienze con Paris Saint Germain e Arsenal, il tecnico torna in Spagna. L’ultima esperienza nel suo paese risale all’avventura triennale con il Siviglia, riuscì nell’impresa di vincere per ben 3 volte l’Europa League. Emery ha firmato un contratto triennale. Lutto nel mondo del calcio, è morto “Il Mago”: scoprì Lentini, Vieri e Dino BaggioL'articolo Ufficiale, Emery è il nuovo allenatore del Villarreal ... Leggi su calcioweb.eu

