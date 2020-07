Ue: Di Battista, 'risultato eccellente ora abolire Patto Stabilità' (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Quello ottenuto al Consiglio europeo "è stato un risultato eccellente. Questo è il primo tempo della partita, e stiamo vincendo. Vinceremo il secondo se l'Europa abolirà il Patto di Stabilità. Mi fiderò totalmente dell'Unione europea solo quando se ne sarà liberata". Lo dice Alessandro Di Battista in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. Leggi su iltempo

(Adnkronos) – Quello ottenuto al Consiglio europeo “è stato un risultato eccellente ... Lo dice Alessandro Di Battista in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’.“Conte nei 5 Stelle? Anche io lo avevo auspicato settimane fa”. L’ex deputato del M55 Alessandro Di Battista promuove Giuseppe Conte dopo i negoziati in Europa sul Recovery Fund. In una intervista ril ...