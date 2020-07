Udinese-Juventus, i convocati di Sarri: ecco la decisione su Chiellini e Higuain (Di giovedì 23 luglio 2020) convocati Juventus- Poche ore al calcio d’inizio della sfida della Dacia Arena tra Udinese-Juventus. I bianconeri di Sarri, in caso di vittoria, potrebbero laurearsi Campioni d’Italia. Pochi dubbi di formazione per il tecnico juventino: in difesa out Bonucci per squalifica, al suo posto pronto Rugani. Forfait per Chiellini, polpacci ko e fuori dai convocati. Fuori anche Higuain, alle prese con un fastidioso mal di schiena. convocati Juventus, l’elenco ufficiale in vista della sfida contro l’Udinese #UdineseJuve I convocati #FinoAllaFine pic.twitter.com/ffkvSz6xH2 — JuventusFC (@Juventusfc) July 23, ... Leggi su juvedipendenza

