Tesla continua a sorprendere (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche nel secondo trimestre del 2020 ha avuto risultati positivi, smentendo le previsioni degli analisti, ma c'è comunque qualche "ma"

Anche nel secondo trimestre del 2020 ha avuto risultati positivi, smentendo le previsioni degli analisti, ma c'è comunque qualche "ma" Il 22 luglio Tesla, la società produttrice di auto elettriche fon ...Nella conference call con gli analisti, Musk ha elogiato il personale di Tesla per "la prestazione eccezionale" durante il lockdown che ha interessato per settimane il suo stabilimento in California e ...