Serena Enardu soffre: tutta colpa di Pago? (Di giovedì 23 luglio 2020) Serena Enardu torna a parlare della rottura con Pago. Lo fa con una riflessione dopo che molti followers continuano a chiederle come stiano le cose tra lei e il cantautore… La lunga e complicata telenovela sulla fine della storia d’amore tra Serena Enardu e Pago, si arricchisce di un altro capitolo. L’ennesimo. A tornare a far parlare della sua relazione con il cantautore, ex marito di Miriana TrevisanArticolo completo: Serena Enardu soffre: tutta colpa di Pago? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

BlogUomini : Serena Enardu compie gli anni, Pago non c’è, lei in lacrime… - ItaTvfan : Serena Enardu compie gli anni, Pago non c’è, lei in lacrime… - zazoomblog : Serena Enardu furiosa sui social: “Ho sentito Pago l’altro giorno e…” (FOTO) - #Serena #Enardu #furiosa #social: - UnioneSarda : #Sardegna - Serena Enardu parla ancora di Pago: 'Perché non ci si può lasciare in modo delicato?' - ElisaDiGiacomo : Serena Enardu su Instagram: 'A volte ci si rende conto che non si è più felici' -