Sanità lombarda, il PD: “Servono cambiamenti radicali, a partire dalla Legge 23” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il modello di sanità lombardo voluto da Maroni e promosso da Fontana ha fallito. Messo alla prova dalla violenza della pandemia di Covid-19 non ha retto: la gestione degli ospedali confusa, il fallimento della medicina territoriale, la mancanza di dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri, le drammatiche scelte sulle RSA, il flop dell’ospedale in Fiera a Milano”. “Per questo serve un cambiamento radicale, a partire dalla Legge 23. Una svolta possibile anche grazie ai soldi europei senza condizionalità da spendere per il sistema sanitario italiano”. E’ questa la sintesi che il PD fa dell’iniziativa svoltasi presso la sede della Regione Lombardia, con la partecipazione di Nicola Zingaretti, Beatrice Lorenzin, Sandra Zampa, Giuseppe Sala, Vinicio ... Leggi su tpi

