Saldi, la Regione anticipa a sabato Ma i commercianti sono divisi (Di giovedì 23 luglio 2020) Saranno i primi Saldi dell’era post covid: richiederanno misure di sicurezza sanitaria extra per i negozianti. Leggi su ecodibergamo

RegLombardia : #LNews I saldi in Lombardia sono stati anticipati a sabato 25 luglio. Lo stabilisce una delibera approvata dalla… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: ?Sei pronto per il tuo #shopping sfrenato? ?Stanno per partire i #saldi estivi in tutta Italia. ?E in Campania invece? ??… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #SaldiEstivi Per sostenere il settore del commercio e la ripresa economica, i #saldi sono stati anticipati al 25 luglio.… - ConsLomb : RT @RegLombardia: #SaldiEstivi Per sostenere il settore del commercio e la ripresa economica, i #saldi sono stati anticipati al 25 luglio.… - ivonne69villa : RT @RegLombardia: #LNews I saldi in Lombardia sono stati anticipati a sabato 25 luglio. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunt… -