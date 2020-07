Piacenza, l’indagine si allarga alle coperture. Rita Dalla Chiesa: i veri carabinieri sono altri (Di giovedì 23 luglio 2020) Le indagini della procura di Piacenza che ruotano attorno alla caserma Levante, i cui carabinieri avevano messo in piedi quello che loro stessi in un’intercettazione definivano una “associazione a delinquere” nata attorno allo spaccio di droga, si stanno ora concentrando sulle eventuali mancanze nella catena di controllo. Si cerca di capire se vi siano responsabilità nella gerarchia dell’Arma, per capire come sia stato possibile che dal 2017 a oggi – con i fatti più gravi concentrati tra gennaio e giugno 2020 – i militari indagati in servizio presso la stazione ora posta sotto sequestro probatorio abbiano potuto agire indisturbati con arresti illegali, pestaggi, estorsioni e spaccio, talvolta anche assentandosi durante l’orario lavorativo per esempio per trasportare la droga. Si cercano le ... Leggi su secoloditalia

