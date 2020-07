Pedullà: la trattativa Osimehn-Napoli è partita il 18 maggio (Di giovedì 23 luglio 2020) L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito torna a parlare dell’affare Osimhen e della lunga trattativa del Napoli per accaparrarselo Capitolo Osimhen: vi avevamo raccontato che sarebbe stato importante far trascorrere lo scorso weekend e che la fiducia del Napoli avrebbe meritato un premio. Lunedì non era questione di ore, ma di pazienza. Avevamo indicato in mercoledì la deadline che si protrarrà. Osimhen vuole rispettare gli impegni presi, non parliamo di visite e di firme per una questione di serietà. Conta il resto, ovvero il summit che ci sarà con l’agente D’Avila per mettere tutto a posto, visto che gli accordi con il Lille resistono “blindati” da tempo (50 base fissa più una cascata di bonus). Questa è una storia ... Leggi su ilnapolista

