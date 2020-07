Palermo, Mirri e il messaggio al Catania: “Onore ai tifosi, nessuno può capirvi come noi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Catania evita il fallimento grazie alla SIGI che ha avuto la meglio nell'asta indetta dal tribunale della città etnea.In merito a tale notizia si è espresso anche il presidente del Palermo, Dario Mirri, attraverso questa nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale del club rosanero."Apprendo dai media del salvataggio della storica matricola del Catania Calcio. nessuno come noi tifosi rosanero può immaginare la delusione che tanti tifosi hanno rischiato di patire in caso di fallimento. E allora onore a Catania ed ai suoi tifosi, con l’augurio che queste storie, cariche di passione e di lavoro, siano utili a migliaia di appassionati per preservare l’autentico senso di appartenenza alla ... Leggi su mediagol

