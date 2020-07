Outlook per iOS si aggiorna: crea attività To Do dalle email (Di giovedì 23 luglio 2020) Outlook per iOS e iPadOS si è aggiornato oggi introducendo la possibilità di creare attività di To-Do direttamente dalle email. Changelog Ora è possibile creare attività in Outlook. Per completare un messaggio di posta elettronica, basta creare da esso un’attività. Per aggiungere date di scadenza e promemoria, usare l’app To Do. Fix di bug e miglioramenti generali. Per creare un attività To Do per una mail è sufficiente aprire una mail su Outlook > aprire il menu “…” e selezionare la voce “crea un’attività”. Una volta creata, può essere visualizzata e modificata ... Leggi su windowsinsiders

C19official : Piantino fatto per il rating BB- con outlook stabile ????? - paninoallimone : S'è bloccato il task manager che avevo aperto per chiudere Chrome che si era bloccato mentre leggevo le mail perché… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter, da Fitch rating BB- per il bond: Fitch Ratings ha assegnato a Inter Media and Communicatio… - WindowsBlogIta : Microsoft Outlook per iOS ora consente di creare attività di To Do - Demonpromise : @littleathing Anche io ho Outlook, e fortunatamente ho avuto la brillante idea di iscrivermi con quella a Wattpad!… -

Ultime Notizie dalla rete : Outlook per Nuovo bug per Outlook e Windows 10, l’app di posta potrebbe impiegare un minuto ad avviarsi Tom's Hardware Italia Wall Street: avvio in calo (Dj -0,13%), pesano sussidi disoccupazione -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 lug - Nonostante una trimestrale migliore delle attese, Microsoft perde l'1,85%, a causa di un outlook per il prossimo trimestre che ha deluso gli esperti ...

Inter Media and Communications: Fitch assegna rating BB-, outlook stabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Fitch Ratings ha assegnato a Inter Media and Communication Spa (societa' in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv), il rating ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 lug - Nonostante una trimestrale migliore delle attese, Microsoft perde l'1,85%, a causa di un outlook per il prossimo trimestre che ha deluso gli esperti ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Fitch Ratings ha assegnato a Inter Media and Communication Spa (societa' in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv), il rating ...