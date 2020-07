Napoli Centrale, arriva il primo treno “Rock” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Consegnato questo mattina il primo dei 37 treni “rock” acquistati dalla Regione Campania. I nuovi mezzi andranno in esercizio sulle tratte regionali della Campania gestite da Trenitalia. Si aggiungono ai 24 treni già in esercizio e ai 60 che stiamo acquistando per le linee Eav. Entro i prossimi due anni avremo la flotta dei treni più moderna d’Italia”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla presentazione del nuovo treno “Rock”, destinato al trasporto locale. Il nuovo convoglio è stato presentato dall’amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono e dal presidente della Giunta Vincenzo De Luca nell’impianto di manutenzione del Gruppo FS di Napoli ... Leggi su anteprima24

Primo treno "Rock" destinato alla Regione

è stato presentato dall' amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono e dal presidente della Giunta Vincenzo de Luca nell' impianto di manutenzione del Gruppo FS di Napoli Centrale. Il treno ...

