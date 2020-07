Municipio VII, Cacciatore: Lozzi sbaglia ad andare con Paragone (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Per il percorso personale e politico di Monica Lozzi, cosi’ come della sua squadra, nutro un profondo rispetto. Risultati ne ha conseguiti, tutti in linea con il programma. Oggi dopo aver sollevato l’esigenza di decidere democraticamente la candidatura a Sindaco si vede chiudere le porte e, isolata, decide di uscire da un MoVimento che e’ ormai ombra di se’ stesso.” “Eppure non posso che esprimere il massimo dissenso nei confronti della scelta, annunciata dalla presidente del Municipio VII, di affiancarsi alla formazione politica di Gianluigi Paragone. Legittimo uscire dal M5S, se lo si fa per continuare un percorso vicino ai territori e cittadini che nel M5S viene impedito anche a livello di dibattito. Ma tra questa scelta e quella di accreditarsi a soggetti politici vicini ... Leggi su romadailynews

emanuelearpini : RT @romafaschifo: C'è @MomyLozzi che lascia il M5S perché è solo 'oligarchia e propaganda'. Peccato che fosse totalmente e evidentemente 'o… - bscfederico : @mattiamattia Roma, VII Municipio. La presidente grillina (che manterrà la carica) esce dal M5S per entrare nel partito Italexit di Paragone - cotrozzi_lisa : RT @silviacarducci5: La minisindaca Monica Lozzi lascia i 5stelle: oligarchia e potere. E si candida con Paragone - farben34 : @paolaxmi Grazie Paola! Mi riferisco al VII municipio di Roma, lo conosco perché ho visitato Cinecittà. (Gita scolastica) - TomEcoMod : RT @romafaschifo: C'è @MomyLozzi che lascia il M5S perché è solo 'oligarchia e propaganda'. Peccato che fosse totalmente e evidentemente 'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio VII Municipio VII, Cacciatore: Lozzi sbaglia ad andare con Paragone RomaDailyNews Roma, assist Di Battista a Raggi: mai visto lavoro simile al tuo

Roma, 23 lug. (askanews) - Nel giorno dell'addio al M5S di Monica Lozzi, presidente del VII Municipio e storica attivista del Movimento vicina a Alessandro Di Battista, quest'ultimo, dal suo profilo ...

Liberare Roma: epilogo Raggi sempre più vicino

Roma, 23 lug. (askanews) - "La Raggi perde un altro pezzo della sua amministrazione cittadina. Monica Lozzi, Presidente del VII Municipio, esce dal Movimento 5 Stelle, segno inconfutabile dello ...

Roma, 23 lug. (askanews) - Nel giorno dell'addio al M5S di Monica Lozzi, presidente del VII Municipio e storica attivista del Movimento vicina a Alessandro Di Battista, quest'ultimo, dal suo profilo ...Roma, 23 lug. (askanews) - "La Raggi perde un altro pezzo della sua amministrazione cittadina. Monica Lozzi, Presidente del VII Municipio, esce dal Movimento 5 Stelle, segno inconfutabile dello ...