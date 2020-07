La MotoGp fa un altro miracolo: Marquez correrà con l’omero fratturato (Di giovedì 23 luglio 2020) Una settimana appena dopo essersi rotto l’omero, e 5 giorni dopo essersi sottoposto ad un’operazione per fissare la frattura con una placca in titanio, Marc Márquez salirà su una moto e correrà il GP andaluso, come se nulla fosse. Il campione in carica della MotoGp, che domenica scorsa si era spaccato un braccio cadendo rovinosamente dopo una clamorosa rimonta a Jerez, conferma che i piloti e il mondo delle corse vanno oltre la medicina. Fanno letteralmente miracoli. Jorge Lorenzo, ad Assen nel 2013, corse solo 35 ore dopo di essere operato a Barcellona per una frattura alla clavicola. Ora il team Repsol Honda ha ricevuto l’ok medico per prendere parte alla seconda gara della stagione. Marquez è stato dichiarato idoneo a correre. La caduta di domenica a quattro giri dalla fine del primo Gp stagionale, ... Leggi su ilnapolista

